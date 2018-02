POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Gaststätte

Bocholt (ots) - (dm) Am Freitag in den frühen Morgenstunden lösten Unbekannte gegen 04.30 Uhr bei einem Einbruch in eine Gaststätte an der Münsterstraße einen Alarm aus. Sie hatten die Eingangstür aufgehebelt, um sich Zutritt zu verschaffen. Im Inneren hatten sie einen Sparkasten an sich genommen sowie einen Spielautomaten aufgebrochen. Hiernach waren sie unerkannt entkommen.

Genaue Angaben zur Tatbeute waren zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch unklar.

Hinweise bitte an die Kripo Bocholt (02871-2990).

