Ahaus (ots) - (mh) Am Donnerstagnachmittag bemerkte ein 19-jähriger Autofahrer aus Vreden einen Heckschaden an seinem silbernen 3er BMW und wandte sich an die Polizei. Nach seinen Angaben dürfte der Schaden gegen etwa 13:00 Uhr beim Rückwärtsausparken auf dem Berufsschulparkplatz (BBS) an der Kivitstegge entstanden sein. Zeitgleich habe dort ein weißer Opel ausgeparkt. Beide Beteiligten hätten seinen Angaben zur Folge den Zusammenstoß nicht bemerkt und sich von der Unfallstelle entfernt. An dem BMW entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer/die Fahrerin des weißen Opel, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0) zu melden.

