POL-BOR: Stadtlohn - Skulptur "Die Badende" beschädigt und in die Berkel geworfen

Stadtlohn (ots) - (fr) Am 24.12.2017 ging eine Zeugin gegen 21.20 Uhr an der Berkel spazieren, als sie in Höhe der Berkelmühle laute Geräusche hörte. Kurz darauf entdeckte sie die Skulptur "Die Badende" in der Berkel - Kopf und Füße hatten die Täter abgeschlagen. Die Zeugin sah zwei dunkel gekleidete Männer, die das Gelände der Berkelmühle in Richtung Innenstadt verließen. Die Verdächtigen sind vermutlich Jugendliche, beide sprachen akzentfrei deutsch. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561-9260).

