Gronau (ots) - (fr) Am 24.12.2017 warf ein noch unbekannter Täter gegen 22.30 Uhr mit einem Stein die Schaufensterscheibe eines Geschäftes am Kurt-Schumacher-Platz ein und versuchte durch das entstandene Loch mit einem Ast ausgestellte Schreckschusswaffen aus der Schaufensterauslage zu "angeln".

Zeugen waren durch die Alarmanlage aufmerksam geworden, sodass der Einbrecher über den Alten Schlossplatz in Richtung Stadtpark flüchtete. Der Einbrecher trug braun-gelbe Oberbekleidung. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562-9260).

