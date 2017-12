POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnhaus in der Josef-Fehler-Straße

Bocholt (ots) - (fr) Am 24.12.2017 hebelten Einbrecher zwischen 14.30 Uhr und 22.15 Uhr auf der Josef-Fehler-Straße ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und drangen in das Gebäude ein. Der oder die Täter hebelten einen Tresor von einer Wand und entwendete diesen. Der geöffnete und zum Teil entleerte Tresor wurde in der Grünanlage zwischen der Straße In der Hardt und der Blücherstraße gefunden und sichergestellt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

