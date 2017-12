POL-BOR: Bocholt-Stenern - Einbruch in Wohnhaus am Robert-Koch-Ring

Bocholt-Stenern (ots) - (fr) Am 24.12.2017 hebelten Einbrecher zwischen 13.50 Uhr und 23.40 Uhr die Kellertür eines Reihenhauses am Robert-Koch-Ring auf. Im Haus durchsuchten der oder die Täter mehrere Räume und entwendeten Schmuck. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

