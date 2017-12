POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Spielhalle

Ahaus (ots) - (fr) In der Nacht zum Montag warfen Einbrecher mit einem Gullideckel die Fensterscheibe einer Spielhalle an der Heeker Straße ein. In der Spielhalle öffneten der oder die Täter gewaltsam mehrere Spielautomaten und entwendeten aus diesen das Bargeld. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561-9260).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell