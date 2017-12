POL-BOR: Gescher - Einbruch in Gaststätte

Gescher (ots) - (fr) In der Zeit von Sonntag, 15.00 Uhr, bis Montag, 09.15 Uhr, drangen Einbrecher über das Dach in eine Gaststätte an der Liebigstraße ein. In den Räumlichkeiten brachen der oder die Täter einen Geldautomaten auf und entwendeten daraus Bargeld. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561-9260).

