POL-BOR: Borken - Randalierer beleidigen und bedrohen Zeugen

Borken (ots) - (fr) Am Freitagabend randalierten ca. vier bis fünf Jugendliche gegen 21.10 Uhr auf dem Kornmarkt. Sie traten gegen die Weihnachtsbäume und schüttelten diese, sodass mehrere Weihnachtskugeln herunter fielen und beschädigt wurden. Ein Zeuge wurde durch die Jugendlichen bedroht und beleidigt. Die Täter sind ca. 15 Jahre alt, einer trug eine schwarze Basecap. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861-9000).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell