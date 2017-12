POL-BOR: Kreis Borken - Körperverletzungsdelikte zur Weihnachtszeit

Kreis Borken (ots) - (fr) Leider war die diesjährige Weihnachtszeit nicht für alle Menschen friedlich und besinnlich. Es folgen einige Beispiele:

1. In Südlohn verletzte ein 19-jähriger Stadtlohner einen gleichaltrigen Stadtlohner mittels eines Kopfstoßes. Der Grund - der "Schläger" hatte dem Geschädigten die Kappe vom Kopf gezogen und dieser wollte seine Kappe zurück. Die Tat ereignete sich gegen 04.10 Uhr in einer Gaststätte.

2. In einer Borkener Gaststätte schlug ein noch unbekannter Täter einem 46-jährigen Borkener nach dem derzeitigen Ermittlungsstand grundlos mit der Faust ins Gesicht. Tatzeit: 26.12.2017, ca. 03.15 Uhr

3. Am 26.12.2017 schlug ein 25-jähriger Dülmener einem 27-jährigen Ahauser gegen 02.40 Uhr mit der Faust ins Gesicht. Tatort war eine Gaststätte in Legden.

4. In Borken wurde am 25.12.2017 ein 19-jähriger Borkener gegen 04.10 Uhr vor einer Gaststätte im Bereich Neutor/Commende aufgefunden. Der stark alkoholisierte junge Mann war verletzt und gab an, geschlagen worden zu sein. Weitere Angaben konnten weder er noch die umher stehenden Personen machen. Der Rettungsdienst brachte den 19-Jährigen ins Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

Hinzu kam es zwischen Heiligabend und dem 2. Weihnachtstag (12.00 Uhr) zu zwei Fällen häuslicher Gewalt.

