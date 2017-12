POL-BOR: Rhede - Unfallflüchtiger ließ Kennzeichen zurück

Rhede (ots) - (fr) Am Morgen des 26.12.2017 entdeckte ein Zeuge gegen 06.20 Uhr frische Unfallspuren auf der Jahnstraße und informierte die Polizei. Am Unfallort war offenbar ein Autofahrer von der Straße abgekommen und gegen Leitpfosten sowie die Schutzplanke geprallt. Die Polizisten fanden an der Unfallstelle mehrere Fahrzeugteile und das Kennzeichen des Unfallfahrzeugs. So konnte der Fahrer, ein 34-Jähriger aus Rhede, schnell ermittelt werden. Da der 34-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, entnahm ihm ein Arzt Blutproben, um die Blutalkoholkonzentration zur Unfallzeit exakt nachweisen zu können. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

