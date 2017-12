POL-BOR: Ahaus - Zwei Zigarettenautomaten mit Silvesterböllern beschädigt

Ahaus (ots) - (fr) Am 22.12.17 kam es in Ahaus zu zwei gleichgelagerten Straftaten. Der oder die Täter hatten versucht, mit Silvesterböllern Zigarettenautoamten aufzusprengen:

1. Ahaus-Wessum, Hamalandstraße 12, ca. 23.10 Uhr 2. Ahaus, Kusenhook 33, ca. 23.30 Uhr

In beiden Fällen entstand ein Sachschaden in eine Höhe von ca. 500 Euro. Ob Zigaretten erbeutet wurden, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561-9260).

