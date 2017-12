POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnhaus

Bocholt (ots) - (fr) Am Samstag drangen noch unbekannte Einbrecher zwischen 11.30 Uhr und 20.40 Uhr in ein Wohnhaus an der Gießingsriege ein. Der oder die Täter gelangten mit Hilfe einer Lampe, die sie im Garten des Hauses fanden, an ein auf Kipp stehendes Fenster im Obergeschoss. Sie konnten das Fenster öffnen und so in das Haus eindringen. Entwendet wurde ein Wandtresor. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

