POL-BOR: 2. Nachtragsmeldung: Tödlicher Verkehrsunfall in Gescher, Zeugen gesucht

Gescher (ots) - Nach Zeugenangaben befand sich direkt hinter dem am Verkehrsunfall beteiligten Pkw ein weiterer Pkw, der es durch eine Lenkbewegung geschafft hat, diesem auszuweichen. Im Rahmen der Ermittlungen zur Unfallursache wird nun der Fahrer dieses Pkw gesucht, der als Zeuge wichtige Angaben machen könnte. Bei dem gesuchten Pkw soll es sich um einen größeren Pkw, möglicherweise SUV oder Großraumlimousine, handeln. Der Fahrer wird gebeten sich umgehend mit der Polizei in Ahaus (Telefon 02561-926-0) in Verbindung zu setzen. Darüber hinaus werden Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei in Ahaus in Verbindung zu setzen.

