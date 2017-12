Gronau (ots) - (fr) Am Donnerstag fuhr gegen 14.00 Uhr auf dem K&K-Parkplatz an der Gildehauser Straße ein noch unbekannter Autofahrer gegen den Unterstand für die Einkaufswagen und fuhr trotz des angerichteten Schadens in einer Höhe von ca. 2.000 Euro davon. Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet, dass Kennzeichen des dunklen Pkws notiert und sich in der K&K-Filiale gemeldet. Das Kennzeichen wurde vermutlich falsch abgelesen oder notiert. Da die Personalien der Zeugin nicht bekannt sind, wird diese auf diesem Wege gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (02561-9260) zu melden.

