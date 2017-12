POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Unfallflucht am Thieweg

Ahaus-Alstätte (ots) - (dm) Am Donnerstag verursachte ein noch unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit von 12.50 Uhr bis 13.15 Uhr auf dem Thieweg in Höhe der Hausnummer 14 einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Er oder sie hatte einen dort abgestellten grauen Skoda Roomster an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der verursachte Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus (02561-9260).

