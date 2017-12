Ahaus (ots) - (dm) Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte am Donnerstag, in der Zeit von 17.00 Uhr bis 18.40 Uhr, auf einem Parkplatz an der Wüllener Straße 11 (neben einem Taxiunternehmen) einen Unfall. Möglicherweise beim Ausparken streifte er oder sie einen weißen Audi A 4 an der linken Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach der Spurenlage ist davon auszugehen, dass das verursachende Fahrzeug blau ist. Der entstandene Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus (02561-9260).

