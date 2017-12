POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Diebe stehlen Brennholz

Ahaus-Ottenstein (ots) - (dm) Am Donnerstagabend stahlen Unbekannte in der Zeit von 20.00 bis 23.45 Uhr etwa zwei Raummeter Brennholz, das im Bereich einer Einfahrt eines Einfamilienhauses an der Straße "Früchte" gelagert war. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus (02561-9260).

