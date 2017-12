POL-BOR: Gescher - Pedelec-Fahrer mit 2 Promille verursacht Unfall

Gescher (ots) - (dm) Am Donnerstag, gegen 10.45 Uhr, verletzte sich ein alkoholisierter Pedelec-Fahrer (50, Gescher) leicht, als er gegen einen Pkw fuhr. Der Pedelec-Fahrer hatte den Gehweg des Schlesierrings in Richtung Westfalenring befahren. An der Kreuzung Schlesierring/Venneweg wartete eine Autofahrerin (55, Ahaus), die vom Venneweg in den Schlesierring abbiegen wollte. Beim Überqueren des Vennewegs fuhr der Gescheraner in die linke Fahrzeugseite des wartenden Autos. Er stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass der Pedelec-Fahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ließ auf einen Blutalkoholwert von über zwei Promille schließen. Ein Arzt entnahm dem 50-Jährigen im Krankenhaus eine Blutprobe.

Der verursachte Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

