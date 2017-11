POL-BOR: Bocholt - Fahrradfahrer im Blickpunkt der Polizei

Bocholt (ots) - (dm) In Bocholt kam es in diesem Jahr bereits zu 168 Verkehrsunfällen, an denen Radfahrer beteiligt waren - in drei Fällen mit tödlichem Ausgang.

Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken, wird die Polizei die Radler in der nächsten Woche erneut intensiv überwachen und dabei ein besonderes Augenmerk auf die typischen Fehler der Radfahrer legen: - Nichteinschalten der Beleuchtung - Befahren der falschen Straßenseite - Handynutzung während der Fahrt - Nutzung nicht verkehrssicherer Fahrräder - Falsches Verhalten an Kreisverkehren und "Zebrastreifen" - Unzulässigen Fahren in der Fußgängerzone

Besonders auf Schulwegen werden die Beamtinnen und Beamten in der Zeit vom 20.- 24.11.2017 präsent sein. Aber auch in Fußgängerzonen und im übrigen Verkehrsraum müssen die Fahrradfahrer in Bocholt häufiger mit Überprüfungen rechnen.

Um das Verkehrsverhalten zu verbessern, ist eine zielgerichtete Aufklärung, aber auch die Ahndung von Verstößen vorgesehen. Die Polizistinnen und Polizisten werden es also nicht beim erhoben Zeigefinger belassen, sondern Verkehrsverstöße konsequent ahnden. Über das Ergebnis werden wir berichten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Danièl Maltese

Telefon: 02861-9002222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell