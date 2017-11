POL-BOR: Velen - Einbruch in Bauernhaus

Velen (ots) - (dm) Am Freitag betraten bislang unbekannte Täter zwischen 05.30 und 09.40 Uhr ein Einfamilienhaus in der Bauernschaft Holthausen. Sie gelangten über die nicht verschlossene Tür der Tenne in ein unmittelbar angrenzendes Zimmer zum Wohnhaus. Hier durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schublanden nach Wertsachen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten noch keine Angaben zum möglichen Diebesgut gemacht werden. Hinweise bitte an die Kripo Borken (02861-9000).

