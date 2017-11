POL-BOR: Vreden - Unfallflucht am Südlohner Diek

Vreden (ots) - (dm) Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte auf dem Südlohner Diek in Höhe der Einmündung Master Esch eine Straßenlaterne und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Nach Angaben von Zeugen muss sich der Unfall zwischen Donnerstag, 19.00 Uhr, und Freitag, 09.00 Uhr ereignet haben. Die Auswertung der Spuren ergab, dass der Unbekannte den Südlohner Diek vom Kreisverkehr Up de Hacke / Stadtlohner Straße aus kommend in Richtung Ringstraße befahren hatte. Er war in Höhe der Firma Niehues aus nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte hier mit seinem Auto die Straßenlaterne gestreift. Diese wurde hierdurch beschädigt. Auch das Fahrzeug des Unfallfahrers wurde hierbei beschädigt. Der rechte Außenspiegel wurde abgerissen und blieb an der Unfallstelle liegen. Die Beamten stellten diesen sicher. Der Spiegel gehört zu einem silberfarbenen Opel. Das Fahrzeug dürfte auf der Beifahrerseite darüber hinaus auch weitere Schäden aufweisen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus (02561-9260).

