POL-BOR: Gronau-Epe - Zigarettenautomat hält Sprengversuch stand

Gronau-Epe (ots) - (fr) Am Freitag versuchten noch unbekannte Täter gegen 00.10 Uhr auf dem Amelandsbrückenweg einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Der Automat wurde zwar stark beschädigt, hielt der Sprengung aber stand, so dass der oder die Täter keine Beute machten. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562-9260).

