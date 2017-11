POL-BOR: Ahaus - Diebstahl eines Motorrollers

Ahaus (ots) - (dm) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendete ein bislang unbekannter Täter vom Innenhof einer Wohnanlage an der Arnoldstraße einen schwarzen Motorroller der Marke YiYing. Zum Zeitpunkt des Diebstahls befand sich das schwarze Versicherungskennzeichen 625UTI am Fahrzeug. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus (02561-9260).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell