POL-BOR: Südlohn-Oeding - Fahren unter Drogeneinfluss

Südlohn-Oeding (ots) - (dm) Am Donnerstagabend kontrollierten Beamte des Zolls gegen 22.00 Uhr am Grenzübergang Winterswyker Straße einen Autofahrer (18, Dorsten), der aus den Niederlanden kommend die Grenze überquert hatte. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Marihuana-Geruch und zogen Polizeibeamte aus Borken hinzu. Da der Verdacht bestand, dass der 18-Jährige das Auto unter dem Einfluss von Drogen geführt hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Beamten untersagten dem jungen Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Bußgeldverfahren ein. Für das Fahren unter Drogeneinfluss ist ein Bußgeld in einer Höhe von mindestens 500 Euro vorgesehen, zudem zwei Punkte in der "Verkehrssünderdatei" und ein einmonatiges Fahrverbot. Im Wiederholungsfall erhöht sich das Fahrverbot auf drei Monate und das Bußgeld auf 1.000 Euro und bei erneuter Wiederholung auf 1.500 Euro.

