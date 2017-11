Kreis Borken (ots) - Überhöhte Geschwindigkeit und Raserei zählen nach wie vor auch im Kreis Borken zu den Hauptunfallursachen und führen immer wieder - auch bei unbeteiligten Verkehrsteilnehmern - zu schweren Unfallfolgen. Zur Bekämpfung und Verhinderung dieser Unfälle führte in der Zeit vom 09.11.2017 - 15.11.2017 der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Borken an insgesamt 26 Messstellen im Kreisgebiet Geschwindigkeitskontrollen durch und stellte bei der Überprüfung der 19.090 Fahrzeuge fest, dass über 5 % der gemessenen Fahrzeugführer zu schnell fuhren. 7 Fahrzeugführer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit derart, dass sie mit der Auferlegung eines Fahrverbotes rechnen müssen. Insgesamt überschritten 997 Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit. 93 Bußgeldverfahren wurden eingeleitet. In den übrigen 904 Fällen wurden vor Ort Verwarnungsgelder fällig bzw. Zahlscheine ausgehändigt.

Die gravierendsten Geschwindigkeitsüberschreitungen stellten die Beamten an folgenden Messpunkten fest:

Verkehrsdienst Gruppe Süd:

- innerorts bei max. zulässigen 50 km/h mit gemessenen 104 km/h in Bocholt-Hemden auf der Hamalandstraße

- außerorts bei max. zulässigen 70 km/h mit gemessenen 137 km/h in Isselburg-Heelden, auf der B 67

Verkehrsdienst Gruppe Nord:

- innerorts bei max. zulässigen 50 km/h mit gemessenen 98 km/h in Stadtlohn auf der Mühlenstraße

außerorts bei max. zulässigen 70 km/h mit gemessenen 113 km/h in Stadtlohn auf dem Düwing Dyk

