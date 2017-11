POL-BOR: Ahaus - Diebstahl aus Gartenhütte

Ahaus (ots) - (fr) In der Nacht zum Donnerstag brachen bislang unbekannte Täter auf dem Schwiepinghook das Vorhängeschloss eines Gartentors auf und entwendeten aus einer Gartenhütte und einer Werkstatt mehrere Werkzeuge und ein Batavus-Pedelec. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561-9260).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell