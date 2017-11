POL-BOR: Rhede - Mehrere Autos aufgebrochen - Nachtragsmeldung

Rhede (ots) - (dm) Im Nachgang zur ots vom 15.11.2017 14:29 wurde eine weitere Tat bekannt, welche möglicherweise zur bereits gemeldeten Serie von Autoaufbrüchen in Rhede gehört. Ebenfalls in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatten unbekannte Täter einen schwarzen Daimler-Benz (C-Klasse) auf der Straße Am Forsthaus gewaltsam geöffnet, um das festeingebaute Navigationsgerät zu stehlen. In diesem Fall hatten die Täter das hintere rechte Dreiecksfenster eingeschlagen, um sich Zugang zum Fahrzeuginneren zu verschaffen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt (02871-2990).

