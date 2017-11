POL-BOR: Gronau - Auffahrunfall auf der Kaiserstiege - Gronauerin leicht verletzt

Gronau (ots) - (dm) Am Mittwochabend kam es auf der Kaiserstiege gegen 20.40 Uhr im Bereich der 30er-Zone zu einem Auffahrunfall. Ein Autofahrer (20, Gronau) hatte die Kaiserstiege stadtauswärts befahren. Nach Angaben eines Zeugen sei dieser mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. In Höhe der Hausnummer 120 fuhr er auf ein vor ihm fahrendes Auto auf. Die Fahrerin diese Fahrzeugs (46, Gronau) wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, von wo sie ambulant behandelt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 5.000 Euro.

