POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Reihenhaus

Bocholt (ots) - (dm) Am Mittwoch drangen unbekannte Täter im Zeitraum von 17.30 bis 18.00 Uhr in ein Reihenhaus auf der Leipziger Straße ein. Hierzu hatten die Täter ein zum Garten hin gelegenes Fenster aufgehebelt. Als sie im Haus nach Wertsachen suchten, bemerkten sie die Anwesenheit eines Hausbewohners und flohen. Sie konnten mehrere Armbanduhren stehlen. Bei einer der Uhren handelt es sich um eine Jaguar J 679 in schwarz-gold. Sehr wahrscheinlich steht dieser Einbruch in direktem Zusammenhang mit einem weiteren Einbruchsversuch auf der Leipziger Straße (siehe ots vom 16.11.2017 - 12:38). Hinweise bitte an die Kripo Bocholt (02871-2990).

