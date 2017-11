POL-BOR: Bocholt - Einbruchsversuch in Reihenhaus

Bocholt (ots) - (dm) Vergeblich versuchten unbekannte Täter am Mittwoch auf der Leipziger Straße in der Zeit zwischen 10.00 und 17.55 Uhr in ein Reihenhaus einzubrechen. Hierzu hatten sie an insgesamt zwei Fenstern und an zwei Türen mehrmals gehebelt. Zwar entstand hierdurch Sachschaden, ein Eindringen in das Haus jedoch gelang den Tätern nicht. Sie entfernten sich ohne Beute vom Tatort. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt (02871-2990).

