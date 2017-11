POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht in Tiefgarage

Ahaus (ots) - (dm) Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Mittwoch in der Zeit von 16.00 bis 17.30 Uhr in der Tiefgarage Domhof einen geparkten VW Polo an der Beifahrerseite und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Der verursachte Schaden wird auf 800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus (02561-9260).

