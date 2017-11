POL-BOR: Rhede - Unfallflucht nach riskantem Überholmanöver

Rhede (ots) - (dm) Am Mittwochabend erscheint eine 16-jährige Rhedenserin in Begleitung ihres Vaters auf der Polizeiwache und macht Angaben zu einer Verkehrsunfallflucht. Bereits am Dienstag (14.11.2017) habe sie mit ihrem Fahrrad gegen 13.40 Uhr die Sommersstegge aus Richtung Venneweg kommend befahren. Ein Tanklastwagen sei ihr entgegen gekommen. Plötzlich habe sie ein Autofahrer überholt, obwohl der Tanklaster bereits sehr nah war. Um mit diesem nicht zusammenzustoßen, habe der unbekannte Autofahrer sein Fahrzeug auch sehr schnell wieder nach rechts gezogen. Hierdurch, so die 16-Jährige weiter, habe sie ihrerseits nach rechts ausweichen müssen, damit der Autofahrer sie nicht streifte. Bei dem Ausweichmanöver sei sie gestürzt und habe sich leicht verletzt. Außerdem sei ihr hierbei auch ihr Handy auf die Straße gefallen, welches hiernach kaputt gewesen sei. Während der Tanklastfahrer angehalten habe, um der Verletzten zu helfen, sei habe der unbekannte Autofahrer seine Fahrt unbeirrt fortgesetzt. Dem Tanklastfahrer gegenüber habe sie zunächst gesagt, dass ihr nichts passiert sei. Später jedoch habe sie bemerkt, dass sie durch den Unfall verletzt worden war. Zeugen und insbesondere der hilfsbereite Fahrer des Milchtanklasters werden gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat in Bocholt telefonisch unter der Rufnummer 02871-2990 zu melden.

