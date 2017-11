POL-BOR: Borken - Lkw streift Radfahrerin

Borken (ots) - (dm) Am Mittwochabend erscheint eine 18-jährige Frau aus Borken auf der Polizeiwache und macht Angaben zu einem Verkehrsunfall, bei dem sie verletzt wurde. Gegen 11.15 Uhr habe sie mit ihrem Fahrrad den rechten Radweg der Ahauser Straße in Richtung Nordring befahren. Kurz vor dem Kreisverkehr an der Raiffeisenstraße sei sie vom dort endenden Radweg auf die Fahrbahn gefahren. Dort habe sie ein Lastwagen im Vorbeifahren berührt und sie sei nach rechts auf den Bordstein gestürzt. Der Lkw-Fahrer sei weiter gefahren. Ob der Fahrer ihre Sturz bemerkte habe, könne sie nicht sagen. Sie verletzte sich bei dem Sturz leicht. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Borken unter der Rufnummer 02861-9000 zu melden.

