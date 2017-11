POL-BOR: Gronau - Einbruch in Geschäft

Gronau (ots) - (dm) Am Donnerstagmorgen wurde eine Anwohnerin (52) an der Gildehauser Straße gegen 04.15 Uhr von einem lauten Geräusch geweckt. Als sie aus dem Fenster schaute, konnte sie nichts Verdächtiges sehen. Gegen 04.30 fiel einer Streifewagenbesatzung auf, dass an einem Geschäft für Haushaltswaren an der Gildehauser Straße unbekannte Täter die Schaufensterscheibe eingeschlagen und noch unbekannte Waren aus der Auslage gestohlen hatten. Hinweise bitte an die Kripo Gronau (02562-9260).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Danièl Maltese

Telefon: 02861-9002222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell