POL-BOR: Borken - Kontrolltag der Polizei

Borken (ots) - Am Dienstag führte die Polizei im Wachbereich Borken eine Sonderkontrolle durch, welche sich bis in die Abendstunden zog. Neben der Steigerung der Verkehrssicherheit ging es den Beamten hierbei auch um die Kriminalitätsbekämpfung mit dem Schwerpunkt "Einbrüche". Dementsprechend waren uniformierte und zivile Kräfte im Einsatz. Bei den zahlreichen Überprüfungen von Fahrzeugen und Personen ergaben sich keine konkreten Verdachtsmomente mit Blick auf die Einbruchskriminalität. Bei den durchgeführten Kontrollen stellten die Polizeibeamten 113 Verkehrsverstöße fest. Diese wurden konsequent geahndet. In 107 Fällen hatten Kraftfahrzeugführer, in sechs Fällen Fahrradfahrer die Verstöße begangen. Während die Nichtbeachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit bei den Kraftfahrzeugführern der häufigste Verstoß darstellte, war es bei den Fahrradfahrern die nicht eingeschaltete bzw. defekte Beleuchtung. Die Polizei wird solche Kontrolltage kreisweit auch zukünftig durchführen.

