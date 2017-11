POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht an der Von-Braun-Straße

Ahaus (ots) - (dm) Am Dienstag verursachte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Unfall auf der Von-Braun-Straße etwa 150 m nördlich der Schorlemer Straße. Er hatte einen dort geparkten, grauen Peugeot 308 angefahren und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Am Peugeot entstand im Bereich der Beifahrerseite ein geschätzter Schaden in Höhe von 2.500 Euro. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus (02561-9260).

