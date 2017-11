POL-BOR: Südlohn-Oeding - Einbruch in Mastbetrieb

Südlohn-Oeding (ots) - (dm) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gelände eines Mastbetriebes an der Straße Hinterm Busch. Auf dem Gelände hebelten sie mehrere Türen auf und entwendeten nach derzeitigem Erkenntnisstand Bohrmaschinen und andere Werkzeuge. Genauere Angaben zur Beute lagen zum Einsatzzeitpunkt noch nicht vor. Hinweise bitte an die Kripo Borken (02861-9000).

