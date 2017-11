POL-BOR: Borken-Burlo - Einbrecher auf der Waldstraße

Borken-Burlo (ots) - (dm) Unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag, zwischen 14.45 Uhr und 22.15 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus an der Waldstraße. Hierzu hatten sie die Terrassentür aufgehebelt. Im Haus hatten sie Schränke und Schubladen in allen Räumen nach Wertgegenständen durchsucht. Genaue Angaben zur Diebesbeute lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht vor. Hinweise bitte an die Kripo Borken (02861-9000).

