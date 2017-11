POL-BOR: Borken-Gemen - Unfallflucht auf Parkplatz

Borken-Gemen (ots) - (dm) Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte auf dem Parkplatz der Jodocus-Nünning-Gesamtschule einen dort geparkten roten Skoda Citigo. Der Unfall, den der Verursacher nicht gemeldet hatte, muss sich zwischen Sonntag (13.11.2017), 12.30 Uhr und Montag (14.11.2017), 08.15 Uhr. Die Anzeigenerstatterin gab noch an, dass es am Sonntag eine größere Sportveranstaltung in der Sporthalle der Schule gegeben habe. Der verursachte Schaden im Bereich der rechten vorderen Seite wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken (02861-9000).

