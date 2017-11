POL-BOR: Groß-Reken - Einbruch in Einfamilienhaus

Groß-Reken (ots) - (dm) Am Dienstag brachen unbekannte Täter gegen 10.50 Uhr in ein Einfamilienhaus am Preinhook ein. Zugang verschafften sie sich über die Terrassentür, welche sie aufhebelten. Im Haus begannen sie, Schränke und Schubladen zu durchsuchen, als sie vom heimkehrenden Hausbewohner überrascht wurden. Noch in seinem Fahrzeug sitzend beobachtete er zwei männliche Personen, die zu mindestens einer weiteren Person in einen silberfarbenen Opel Astra stiegen und in Richtung Bundesstraße 67 davonfuhren. Der Opel hatte sich dem Wohnhaus aus Richtung Hochmoor genähert. Er verfolgte das Auto eine kurze Zeit lang, dann verlor er den Sichtkontakt. Der Geschädgte beschreibt die beiden Verdächtigen wie folgt: 1. Person: männlich, etwa 180 cm groß, normale Figur, vermutlich südeuropäischer Herkunft, vollständig schwarz gekleidet 2. Person: männlich, auffallend schlank, ebenfalls vollständig schwarz bekleidet Hinweise bitte an die Kripo Borken (02861-9000).

