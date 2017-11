POL-BOR: Rhede - Einbruch in Geschäft

Rhede (ots) - (fr) In der Nacht zum Mittwoch hebelten Einbrecher gegen 00:15 Uhr ein Fenster des real-Marktes an der Gronauer Straße auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. In dem Gebäude hebelten der oder die Täter die Gitterschiebetür eines Lotto-Geschäftes auf.

Konkrete Angaben zur möglichen Diebesbeute lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht vor. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

