POL-BOR: Südlohn - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Südlohn (ots) - (dm) Bislang unbekannte Täter versuchten in ein Einfamilienhaus an der Ramsdorfer Straße einzudringen. Den Bewohnern des Hauses fiel dies am Montag (13.11.2017) gegen 14.30 Uhr auf. Die Täter hatten versucht, die Haupteingangstür aufzuhebeln. Die Tür sowie der Holzrahmen wurden hierdurch beschädigt. In das Haus waren sie indes nicht gelangt. Da die Bewohner des Hauses hauptsächlich den Nebeneingang nutzen, konnte der Tatzeitpunkt nicht enger eingegrenzt werden. Hinweise bitte an die Kripo Borken (02861-9000).

