POL-BOR: Ahaus/Vreden - Betrugsabsichten am Telefon

Ahaus/Vreden (ots) - (dm) Gescheitert sind Betrüger, die im Laufe des Montags versuchten, eine Ahauserin (98) sowie zwei Vredener (64, 70) in die Irre zu führen. Der 98-Jährigen gegenüber machte ein Mann am Telefon Angaben zu einem Gewinnspiel, an welchem die Ahauserin in der Vergangenheit teilgenommen haben sollte. Aus diesem Grund müsse sie nun einen Dauerauftrag über 69,00 Euro monatlich einrichten. Die beiden Vredener sahen sich mit der bereits bekannten Masche "Falscher Polizist" konfrontiert. Beiden Männern gab der unbekannte Anrufer gegenüber an, dass es in unmittelbarer Nähe zu ihrem Wohnort soeben einen Einbruch gegeben habe. In allen drei Fällen reagierten die Angerufenen richtig. Sie beendeten das Telefonat und informierten die richtige Polizei über den Vorfall. Die Täter wählen oftmals ältere Menschen als Opfer aus. Angehörige werden gebeten, entsprechend aufzuklären. Weitere Informationen erhalten Sie auch über die nachfolgenden Links: "Falscher Polizist": http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-im-namen-der-polizei/ "Lotteriegewinn" http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Danièl Maltese

Telefon: 02861-9002222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell