POL-BOR: Vreden - Grüne "Simson" gestohlen

Vreden (ots) - (dm) Am Montagabend (13.11.2017) hörte der Eigentümer eines Mokicks (Simson S51, Farbe: Grün) gegen 22.50 Uhr von seiner Wohnung an der Erich-Klausener-Straße aus verdächtige Geräusche aus dem Bereich der Grundstückzufahrt. Als er nachschaute, stellte er fest, dass sein Mokick gestohlen worden war. Das Fahrzeug stand unter einer Bedachung, die auch für Fahrräder genutzt wird und sich auf dem Hinterhof des Mehrfamilienhauses befindet. Am Fahrzeug war das schwarze Versicherungskennzeichen 160CFV angebracht. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus (02561-9260).

