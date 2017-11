POL-BOR: Velen - Einbruch in Bücherei

Velen (ots) - (dm) Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Sonntag (12.11.2017), 18.00 Uhr, bis zum Montag (13.11.2017), 08.45 Uhr in die Räumlichkeiten der Velener Bücherei ein. Hierzu hatten sie zunächst ein Fenster an der linken Gebäudeseite aufgehebelt. In der Bücherei öffneten sie mehrere Schränke und Schubladen. Im weiteren Verlauf brachen sie eine Holztür auf und gelangten so in die Küche. Aus einem Stahlschrank entnahmen sie zwei Geldkassetten und eine Geldtasche. Das hierin befindliche Bargeld nahmen sie an sich. Hinweise bitte an die Kripo Borken (02861-9000).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Danièl Maltese

Telefon: 02861-9002222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell