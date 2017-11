POL-BOR: Rhede-Vardingholt - Unfallflucht auf der Schloßstraße

Rhede-Vardingholt (ots) - (dm) Am Montag (13.11.2017) kam es in der Zeit von 11.00 bis 12.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Schloßstraße in Höhe der Hausnummer 2. Dort stand zur Unfallzeit am Fahrbahnrand ein blauer Seat Ibiza. Dieser wurde vermutlich im Vorbeifahren durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer im vorderen linken Bereich beschädigt. Hiernach hatte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der verursachte Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bocholt (02871-2990).

