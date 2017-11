POL-BOR: Gescher - Tankstelle überfallen

Gescher (ots) - (fr) Am Sonntagabend betraten zwei maskierte Täter gegen 21.30 Uhr eine Tankstelle an der Stadtlohner Straße. Einer der Täter bedrohte den allein anwesenden Angestellten der Tankstelle mit einer Schusswaffe und forderte diesen auf, die Kasse zu öffnen. Der Geschädigte kam der Aufforderung nach und einer der Täter entwendete daraus das Bargeld. Der andere Täter entwendete zudem eine Vielzahl Zigarettenschachteln aus der Auslage. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Täterbeschreibung anhand der Zeugenaussage:

1. Ca. 180 cm groß, normale Statur, bekleidet mit hellgrüner Hose und einem schwarzen Pulli. Er hatte sich mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert 2. ca. 165 cm groß, "breiter gebaut", schwarz gekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1 (02861-9000).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell