POL-BOR: Bocholt - Hotelzimmer unter Wasser gesetzt und Widerstand geleistet

Bocholt (ots) - (fr) Am Sonntagabend randalierte ein 34-jähriger Schweizer (ohne festen Wohnsitz) in einem Bocholter Hotel. Der Mann setzte ein Hotelzimmer unter Wasser und als er durch den Hotelier damit konfrontiert wurde, beleidigte er diesen. Zudem kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Hotelier leicht verletzt wurde. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten verhielt sich der Mann äußerst aggressiv und unkooperativ. Er folgte den Anweisungen der Polizisten nicht und griff diese tätlich an.

Der Angriff, bei dem einer der Beamten leichte Verletzungen erlitt, wurde abgewehrt, wobei bei der Auseinandersetzung Einrichtungsgegenstände des Hotelzimmers beschädigt wurden.

Die Beamten nahmen den stark alkoholisierten Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam und sperrten ihn bis zur ausreichenden Ausnüchterung und Beruhigung in eine Polizeizelle. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde, eine Blutprobe.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell