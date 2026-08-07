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Polizei Gütersloh

POL-GT: Auffahrunfall auf der Gütersloher Straße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Donnerstagnachmittag (06.08., 17.00 Uhr) ereignete sich auf der Gütersloher Straße im Ortsteil Rheda ein Auffahrunfall, bei dem sich ein 78-jähriger Autofahrer schwer verletzte.

Zuvor befuhr der Mann aus Rheda-Wiedenbrück mit einem Hyundai die Gütersloher Straße stadteinwärts. Vor ihm fuhr eine 60-jährige Gütersloherin mit einem VW in gleiche Richtung. Sie musste dann aufgrund eines Rückstaus an der rotlichtzeigenden Ampel der Einmündung zur Neuenkirchener Straße halten. Der Hyundai-Fahrer erkannte dies zu spät, kollidierte trotz versuchtem Ausweichmanöver mit dem VW der 60-Jährigen und prallte anschließend gegen einen Baum am Straßenrand.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der 78-Jährige unter Medikamenteneinfluss stand. Der eingesetzte Rettungsdienst brachte den Mann zur anschließenden stationären Behandlung in ein nahes Krankenhaus. Dort entnahm zudem ein Arzt eine Blutprobe. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und beschlagnahmten darüber hinaus den Führerschein des 78-Jährigen.

Die beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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